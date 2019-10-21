Депутаты Воскресенска избрали главу города

Фото с сайта официального Воскресенского муниципального района Московской области
21 октября. Interfax-Russia.ru - Совет депутатов городского округа Воскресенск избрал на должность главы муниципалитета бывшего руководителя администрации Воскресенского района Артура Болотникова, сообщает пресс-служба органа местного самоуправления.
"Большинством голосов депутаты проголосовали за избрание Артура Викторовича Болотникова главой городского округа Воскресенск и освободили его от обязанностей руководителя администрации Воскресенского муниципального района", - говорится в сообщении.
Исполняющим обязанности руководителя администрации городского округа избран Алексей Малкин, ранее занимавший должность управляющего делами администрации Воскресенского района.
Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе муниципальной администрации, на рассмотрение совета депутатов конкурсной комиссией было выдвинуто три кандидатуры на пост главы округа.
Ранее Болотников занимал пост заместителя главы администрации подмосковного Павловского Посада, работал в системе жилищно-коммунального хозяйства Ногинского района и Павловского Посада.
Временно исполняющим обязанности руководителя администрации Воскресенского района он стал в апреле 2019 года.
Главой Воскресенского района ранее был Олег Сухарь, которого избрали на этот пост в 2014 году.