Суд ужесточил приговор двоим членам башкирской ячейки "Хизб ут-Тахрир"

21.10.19 10:07

© РИА Новости. Андрей Стенин

21 октября. Interfax-Russia.ru - Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ переквалифицировала статью обвинения двоим из 12 членов ячейки "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ) в Башкирии, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" адвокат осужденного Мухаметова Дмитрий Сотников в понедельник.

"Переквалифицированы обвинения Мухаметову и Рахманову с ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) на ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация ее деятельности)", - сказал собеседник агентства.

Сотников сообщил, что суд увеличил срок наказания его подзащитному Мухаметову на шесть месяцев, до 16 лет и 6 месяцев, Рахманову - на три месяца, до 16 лет и 3 месяцев колонии строгого режима.

По словам адвоката, 10 остальным фигурантам, также подававшим апелляционные жалобы, приговор не изменен. Защита в апелляционной жалобе заявляла, что организация, в которой участвовали осужденные, не являлась запрещенной. "Мы доказывали, что в той организации, которая была в Башкирии, отсутствуют признаки запрещенной Верховным судом в 2003 году организации ("Хизб ут-Тахрир" - ИФ)", сказал Сотников.

Сотников заявил, что намерен подавать надзорную жалобу на решение после изучения его мотивировочной части.

Ранее коллегия Приволжского окружного военного суда вынесла на выездном заседании в Уфе приговор 12 участникам ячейки запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Подсудимые были признаны виновными по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической) и приговорены к лишению свободы сроком от 11 до 16 лет.

Батыру Мухаметову было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет, Булату Рахманову - 16 лет, Уралу Абдрахимову, Руслану Зайнуллину и Михаилу Топтыгину - 15 лет, Руслану Рахматуллину - 14 лет, Радику Валиахметову и Тимуру Гадиеву - 13 лет, Вадиму Давлетбаеву и Ярославу Тимофееву - 12 лет, Уралу Галиеву и Артему Наумову - 11 лет.

Деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир" была пресечена сотрудниками УФСБ в Уфе. В ходе обысков в местах проживания членов террористической ячейки были обнаружены и изъяты запрещенная литература, технические устройства и электронные носители информации, содержащие экстремистские материалы.