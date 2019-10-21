Более 20 очистных сооружений построят в Бурятии для очистки сбросов в Байкал

21.10.19 10:35

© РИА Новости. Владимир Вяткин

21 октября. Interfax-Russia.ru - Очистные сооружения начнут строить на Байкале со стороны Бурятии после пересмотра нормативов выбросов очистных вод, сообщил в интервью агентству "Интерфакс - Дальний Восток" глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

"По нацпроекту "Экология" до 2024 года в Бурятии предусмотрено строительство 21 очистного сооружения. Все, что попадает в Байкал через речки, притоки - будем чистить", - сказал Цыденов.

Он отметил, что новые нормативы "тоже жесткие, они полностью обеспечивают защиту Байкала, но они хотя бы технически реализуемы".

"По прежним (нормативам - ИФ) никто в мире не работал. Даже на МКС и то меньше требований к качеству воды. Из-за этого мы не проектировали и не строили очистные сооружения. А построенные не могли ввести в эксплуатацию, поэтому они не работали", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что из-за прежних нормативов к сбросам очистных вод в Байкал на озере практически не было действующих очистных сооружений. По словам зампредседателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николая Будуева, на Байкале необходимо построить не менее 18 очистных сооружений.

Полный текст интервью доступен на сайте Interfax-Russia.ru.