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21.10.19 10:35
Более 20 очистных сооружений построят в Бурятии для очистки сбросов в Байкал
"По нацпроекту "Экология" до 2024 года в Бурятии предусмотрено строительство 21 очистного сооружения. Все, что попадает в Байкал через речки, притоки - будем чистить", - сказал Цыденов.
Он отметил, что новые нормативы "тоже жесткие, они полностью обеспечивают защиту Байкала, но они хотя бы технически реализуемы".
"По прежним (нормативам - ИФ) никто в мире не работал. Даже на МКС и то меньше требований к качеству воды. Из-за этого мы не проектировали и не строили очистные сооружения. А построенные не могли ввести в эксплуатацию, поэтому они не работали", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что из-за прежних нормативов к сбросам очистных вод в Байкал на озере практически не было действующих очистных сооружений. По словам зампредседателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николая Будуева, на Байкале необходимо построить не менее 18 очистных сооружений.
Полный текст интервью доступен на сайте Interfax-Russia.ru.
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