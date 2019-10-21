Предполагаемому убийце девочки в Саратове предъявлено обвинение

21.10.19 10:46

© РИА Новости. СК РФ

21 октября. Interfax-Russia.ru - Следственные органы предъявили обвинение мужчине, арестованному по делу об убийстве девятилетней девочки в Саратове.

"На основании собранных по делу доказательств подозреваемому предъявлено обвинение в совершении убийства малолетнего ребенка. Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью", - сообщается на сайте СКР в понедельник.

Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября по дороге в школу. Ее поисками на протяжении почти двух суток занимались около 3 тыс. горожан. Тело ребенка было обнаружено в заброшенном гараже недалеко от ее дома.

На месте обнаружения тела девочки ночью собрались несколько сотен человек. Они пытались остановить автомобиль полиции, в котором, по их предположению, с места преступления увозили задержанного. Позже несколько десятков человек переместились к отделу полиции и стали высказывать недовольство ее действиями. К утру люди разошлись.

Убийство ребенка получило большой общественный резонанс в России.

Житель Саратова Дамир Видманов создал в соцсетях петицию, адресованную властям страны, где потребовал "возвращения смертной казни за доказанные преступления против жизни детей или даже гарантированного пожизненного заключения, во благо защиты молодого поколения от нелюдей".

За несколько дней под обращением подписались около 40 тыс. человек.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства

Подозреваемый был арестован и дал признательные показания.