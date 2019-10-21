В Ингушетии требуют увеличить сумму на закупку льготных лекарств с 13 до 260 млн рублей

21.10.19 11:08

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

21 октября. Interfax-Russia.ru - Общественная организация "Монитор пациента" обратилась в Конституционный суд Ингушетии с просьбой признать неконституционным пункт закона о республиканском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, предусматривающий лишь 5% от необходимых средств для закупки льготных лекарств, сообщил ее руководитель Зияутдин Увайсов.

"В бюджете Ингушетии на приобретение лекарственных препаратов по региональной льготе предусмотрено всего 13 млн руб., в то время как действительная потребность составляет 260 млн руб.", - написал Увайсов на своей странице в инстаграме.

При этом он отметил, что только по тем решениям суда об обеспечении льготников с орфанными заболеваниями, которые вынесены с помощью "Монитора пациента ", в республике необходимо финансирование в размере 67 млн рублей. Заложенных в республиканском бюджете средств не хватит на приобретение должного количества лекарственных препаратов.

"Сумма в размере 13 млн руб. устанавливается региональным законом. Мы считаем, что он не соответствует Конституции Ингушетии и здравому смыслу. По этой причине мы подали заявление в Конституционный республики о том, чтобы признать пункт незаконным, правительство и парламент Ингушетии обязаны включить именно ту сумму, которая на самом деле необходима пациентам", - добавил руководитель организации.

Увайсов считает, что из 1 тыс. нуждающихся в лечении на получение препаратов могут претендовать только 50 человек.

Общественник полагает, что пункт 9 статьи 16 закона региона от 29 декабря 2018 года № 48-РЗ "О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" нарушает право на бесплатную медпомощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, закрепленную статьей 40 КС Ингушетии. Он не согласуется с конституционно значимыми целями возможных ограничений прав и свобод человека и гражданина (статья 54, часть 3 Конституции Республики Ингушетия).