Проектирование моста через разделяющую Севастополь бухту может начаться через 2 года

21.10.19 11:25

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

21 октября. Interfax-Russia.ru - Проектирование моста между северной и южной сторонами Севастополя может начаться минимум через два года, сообщил журналистам врио губернатора города Михаил Развожаев.

"По моим оценкам, мы не раньше чем через два года можем начать только проектирование в случае решения о реализации этого проекта", - сказал он.

Идею моста и рокады, которая соединит транспортный переход с дорожной сетью города, Развожаев назвал амбициозной. При этом он подчеркнул, что строительство этих объектов приведет к кардинальному изменению облика города, поэтому решение о реализации необходимо еще обсудить "в городе со всеми силами".

Само проектирование, по словам главы города, займет не меньше двух лет. "Надо подойти к этому проекту после того, как мы реализуем то, что "горит" и влияет на повседневную жизнь гораздо больше", - добавил он.

Как сообщалось, эксперты Главгосэкспертизы выдали положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на первом этапе строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту. По информации ведомства, это будет вантовый мост с четырьмя полосами движения (тип висячего моста, состоящий из одного или более пилонов, соединенных с дорожным полотном посредством стальных тросов - вантов) и подходы к нему общей протяженностью 4 км.

В июне Дмитрий Овсянников, который занимал пост губернатора, сообщал, что предварительная стоимость моста и рокады к нему - 70-75 млрд рублей, общая протяженность этих объектов - около 16 км. Проектирование он оценивал в 1-1,5 года, а строительство - в 4 года. По его словам, рассматривалось два варианта финансирования: по федеральной целевой программе развития Крыма либо по концессионному договору.

Идея строительства транспортного перехода через бухту впервые была озвучена в сентябре 2017 года, когда руководство страны поручило губернатору Севастополя проработать возможные варианты.

Сейчас между северной стороной и центром Севастополя курсируют катера и паром, при ухудшении погоды движение судов прекращается.