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21.10.19 11:31
Капремонт павильона "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ закончат в ноябре
"Капитальный ремонт павильона № 29 "Цветоводство и озеленение" завершится в ноябре. Специалисты уже вернули на место отреставрированное скульптурное изображение "Флора" - яркий декоративный рельеф на фасаде павильона", - говорится в сообщении.
Капитальный ремонт павильона начался в феврале 2019 года. К настоящему времени завершены все фасадные работы на площади более 3,5 тыс. кв. метров.
"Здание полностью очистили и отмыли от грязи, устранили сколы и выбоины в травертине, восстановили утраченные участки облицовки. Фасад обработали специальным раствором, который позволит защитить травертин от воздействия атмосферных осадков", - сообщается на портале.
В павильоне также заменили 49 витражных окон нестандартной формы, порталы над входами и окнами воссоздали по старым чертежам и облицевали туфом. На крыльце главного входа восстановили бетонное основание и уложили новую гранитную плитку.
Специалисты отремонтировали кровлю площадью более 2,6 тыс. кв.м. Полностью заменили перекрытия кровли, сделали новую стяжку, утепление и гидроизоляцию.
В павильоне привели в порядок группу световых колодцев, укрепили их конструкции, провели антикоррозийную обработку, заменили ограждающие панели и витражное остекление. Полностью отремонтировали четыре декоративных бассейна.
Как сообщает портал, ведется внутренняя отделка помещений. В выставочном зале и кафе восстановили утраченные участки облицовки, устранили сколы и выбоины в травертине. В административно-бытовом корпусе отремонтированы потолки и стены.
"Идет подготовка помещения, где разместится кинолекторий. Здесь провели ремонт и покрасили стены. На потолке закрепили акустические панели. Осталось завершить укладку напольного покрытия из ковролина, которые создадут правильную акустику", - отмечается в сообщении.
В здании также установили современные системы водо- и электроснабжения, отопления и канализации, вентиляции и кондиционирования, а также пожарной охранной сигнализации, идут работы по пуску и наладке оборудования.
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