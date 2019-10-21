По техническим причинам: сбой с запуском одной из ракет произошел в ходе учений "Гром-2019"
  
Смыло волной: 15 человек погибли и более 40 пострадали во время ЧП на красноярской артели
   
До полного запрета: Роспотребнадзор предлагает сократить производство пластиковых пакетов
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
21.10.19 11:39

Суд продлил на полгода арест экс-супруги Цеповяза

© РИА Новости. Игорь Зарембо
21 октября. Interfax-Russia.ru - Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону постановил продлить меру пресечения в виде содержания под стражей бывшей супруге осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе суда.

"Арест продлен на шесть месяцев", - сказал собеседник агентства.

Полиция задержала Стришнюю и ее брата 29 июня по подозрению в вымогательстве около 70 млн рублей.

Следствие считает, что она вместе с братом в 2010 году в составе "банды Цапка" якобы вымогала эти деньги у коммерсанта. На основании его заявления было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство).

Железнодорожный суд Ростова-на-Дону 30 июня арестовал женщину до 23 августа. Защита настаивала на том, чтобы Стришнюю отпустили под залог в связи с проблемами со здоровьем.

Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года признал Вячеслава Цеповяза виновным в совершении целого ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кущевский районный суд в январе 2019 года постановил взыскать с осужденного Цеповяза более 4 млн рублей в пользу его бывшей супруги Натальи в рамках бракоразводного процесса.

С 1998 по 2010 годы - за время, которое банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек. Лидер группировки Сергей Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, включая несовершеннолетних. В ноябре 2013 года он был осужден на пожизненный срок, в июле 2014 года умер в медчасти СИЗО в Краснодаре, не дожив до вступления в силу решения суда.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.10.19 14:43
Сразу 10 новых храмов строят на востоке Москвы
.
  21.10.19 14:35
Собянин: производство бумажных упаковок приходит на смену пластику в Москве
.
  21.10.19 11:31
Капремонт павильона "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ закончат в ноябре
.
  21.10.19 10:25
Оформление станции метро "Коммунарка" в Москве выполнят в стиле биотек
.
  21.10.19 08:32
Географический диктант пройдет в Москве 27 октября
.
  20.10.19 13:13
Температура воздуха в Москве на следующей неделе будет близка к летней
.
  19.10.19 10:24
"Аэрофлот" оштрафован почти на 300 тыс. рублей за летние задержки багажа в Шереметьево
.
  18.10.19 16:41
Кусочек дальневосточной тайги появится в центре Москвы на время "Дней Дальнего Востока"
.
  18.10.19 15:10
Мосгорсуд оставил без изменений срок наказания экс-главе Коми Гайзеру
.
  18.10.19 12:13
Начальники полиции и угрозыска района Дорогомилово задержаны за коррупцию


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket