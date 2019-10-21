Международная космическая олимпиада стартовала в Королеве

21.10.19 11:43

Фото пресс-службы администрации г. Королева

21 октября. Interfax-Russia.ru - Более 110 школьников принимают участие в 27-ой космической олимпиаде в Королеве, сообщает пресс-служба местной администрации.

"В этом году традиционная космическая олимпиада проводится в наукограде уже в 27-й раз. По традиции, в день открытия, участники олимпиады посетили Центр управления полетами, где состоялся сеанс связи школьников с членами экипажа Международной космической станции, а также возложили цветы к памятникам основателю российской космонавтики С.П. Королеву", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что а этом году в олимпиаде принимают участие 115 школьников из наукоградов Московской области, а также из Казани, Самары, Томска и Беларуси.

"Программа международной космической олимпиады включает в себя защиту творческих проектов, которые учащиеся готовили совместно со своими научными руководителями. Кроме того, для детей подготовлена интересная познавательная программа: посещение музея космической техники РКК "Энергия", экскурсия в павильон "Космос" на ВДНХ", - отмечается в сообщении.

Торжественное закрытие олимпиады состоится 25 октября.