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21.10.19 11:43
Международная космическая олимпиада стартовала в Королеве
"В этом году традиционная космическая олимпиада проводится в наукограде уже в 27-й раз. По традиции, в день открытия, участники олимпиады посетили Центр управления полетами, где состоялся сеанс связи школьников с членами экипажа Международной космической станции, а также возложили цветы к памятникам основателю российской космонавтики С.П. Королеву", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что а этом году в олимпиаде принимают участие 115 школьников из наукоградов Московской области, а также из Казани, Самары, Томска и Беларуси.
"Программа международной космической олимпиады включает в себя защиту творческих проектов, которые учащиеся готовили совместно со своими научными руководителями. Кроме того, для детей подготовлена интересная познавательная программа: посещение музея космической техники РКК "Энергия", экскурсия в павильон "Космос" на ВДНХ", - отмечается в сообщении.
Торжественное закрытие олимпиады состоится 25 октября.
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