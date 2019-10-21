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21.10.19 11:52

Нижегородская область планирует привлечь кредиты еще на 6 млрд рублей

© РИА Новости. Максим Богодвид
21 октября. Interfax-Russia.ru - Министерство финансов Нижегородской области объявило аукционы по привлечению еще шести невозобновляемых кредитных линий с общим лимитом 6 млрд рублей, следует из документации на сайте госзакупок РФ.

Региональные власти планируют привлечь четыре линии с лимитом 1 млрд рублей каждая на 365 дней и две такого же объема - на 120 дней. Выборка средств будет производиться в течение 60 дней по всем линиям.

Начальная цена для всех кредитов соответствует ставке 8% годовых.

Заемные средства привлекаются для финансирования дефицита областного бюджета, пополнения остатков средств на его счете в течение финансового года и погашения долговых обязательств региона.

Заявки на участие принимаются до 29 октября, аукционы назначены на 31 октября.

Ранее сообщалось, что Минфин Нижегородской области на аукционах 30 октября планирует привлечь 10 невозобновляемых кредитных линий с общим лимитом 10 млрд рублей. В том числе планируется открыть две кредитные линии с лимитом 1 млрд рублей каждая на 120 дней и восемь - на 90 дней. Выборка средств будет производиться по двум более "длинным" линиям в течение 60 дней, по остальным - в течение 30 дней с даты заключения контракта. Начальная цена соответствует ставке 8% годовых.

С учетом принятых в конце сентября изменений доходы бюджета Нижегородской области на текущий год утверждены в объеме 174,85 млрд рублей, расходы - 185,874 млрд рублей, дефицит - 11,024 млрд рублей или 5,9% от расходов.

Государственный долг региона на 1 октября составил 60,845 млрд рублей. В структуре госдолга 66,9% составляют государственные ценные бумаги (40,7 млрд рублей), 32,8% - бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета (19,957 млрд рублей), 0,3% - государственные гарантии (187,8 млн рублей). Кредиты коммерческих банков по данным на 1 октября в структуре госдолга отсутствуют.

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