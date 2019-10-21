Температурный рекорд вековой давности побит в Великом Новгороде

21.10.19 11:59

© РИА Новости. Константин Чалабов

21 октября. Interfax-Russia.ru - Погода в Великом Новгороде благодаря аномальному осеннему теплу установила температурный рекорд, сообщили "Интерфаксу" в Новгородском гидрометцентре (ГМЦ).

"В воскресенье максимальная температура воздуха в областном центре составила 14,6 градуса. Это - на 0,7 градуса выше прежнего суточного рекорда, достигнутого 20 октября 1921 года", - сказал собеседник агентства.

По сведениям ГМЦ, аномальное тепло в регион принесли юго-западные воздушные массы.

Синоптики ожидают, что как минимум в ближайшие двое суток характер погоды в регионе сохранится. "Будут идти небольшие дожди, а температура воздуха превысит среднесуточную климатическую норму на 3-5 градусов", - отметили в ГМЦ.

По ночам термометры будут показывать около 5, днем воздух прогреется до 10-15 градусов.

Во второй половине недели в Новгородской области ожидается небольшое похолодание.