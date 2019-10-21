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21.10.19 12:03
Научный центр создадут на базе Музея блокады Ленинграда
Как отметила Лезик, историография блокады содержит немало трудов, которые смогли дать серьезный научный фундамент. Это работы историков Геннадия Соболева, Валентина Ковальчука, Михаила Фролова. Вместе с тем, подчеркнула директор музея, изучение блокады должно быть многоплановым.
"Мы считаем, что заниматься им должны не только историки, но и социологи, психологи, медики, юристы, генетики и многие специалисты, исследующие общество, потому что очень интересны характеристики людей, которые можно выявить на примере конкретных судеб. Надо всесторонне изучать, каково наследие блокады для последующего поколения", - сказала Лезик.
"Мы собираемся создавать такой научный центр, когда музей начнет развиваться в плане помещений и сможет расправить крылья. Мы должны создать музей, который станет в один ряд с музеями мира подобной тематики, и без научного центра нам не обойтись. Мы надеемся, что такой научный центр мы создать сможем, и включим в исследовательский центр не только историков", - отметила она.
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