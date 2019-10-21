Петербургские школьники вместе с ветеранами провели субботник на Пискаревке

21.10.19 12:33

Фото пресс-службы Смольного

21 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в субботнике на территории Пискаревского кладбища вместе с ветеранами и школьниками, сообщила пресс-служба Смольного.

Традиционный общегородской День благоустройства прошел в Петербурге в субботу.

"Мы проводим субботник, чтобы привести город в порядок, убираем наши сады, парки, дворы. Каждый свою маленькую толику вложит - и город преобразится", - отметил Александр Беглов. Он подчеркнул, что День благоустройства проводится по всему городу, и очень отрадно, что пришло много молодежи. "Ветераны, молодежь, школьники - все заботятся о своем городе. Огромное спасибо всем, кто пришел на субботник", - сказал Беглов.

Он подчеркнул, что традиция субботников не прерывалась даже во время блокады Ленинграда.

"Март 1942 года. Жители Ленинграда вышли на весенний субботник и очистили трамвайные пути. В тех условиях - полуживые, голодные, они пришли и помогли родному городу. И трамвай вышел на улицы блокадного Ленинграда", - отметил губернатор.

В Дне благоустройства на территории Пискаревского мемориального кладбища приняли участие более 800 человек.

Осенний месячник по благоустройству проводится с 1 по 31 октября. В городе за этот месяц будет высажено почти 6 тыс. деревьев, более 47 тыс. кустарников и почти 300 тыс. тюльпанов. С 21 октября по 11 ноября на официальном сайте администрации Петербурга открыто интернет-голосование по оценке качества работ.