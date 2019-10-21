МРСК Урала намерена банкротить челябинский завод УВЗ из-за 230 млн руб. долга

21.10.19 12:38

© РИА Новости. Павел Лисицын

21 октября. Interfax-Russia.ru - ОАО "МРСК Урала" (Екатеринбург, входит в ПАО "Россети") намерено обратиться в суд с заявлением о признании ООО "ЧТЗ-Уралтрак" (входит в НПК "Уралвагонзавод", УВЗ) банкротом из-за долга в размере более 230 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе электросетевой компании.

Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц (fedresurs.ru).

"Основанием для такого заявления стали серьезные объемы дебиторской задолженности как за услуги по передаче электроэнергии, так и по договору купли-продажи в период исполнения "МРСК Урала" сбытовой деятельности в статусе гарантирующего поставщика. ООО "ЧТЗ-Уралтрак" должно электросетевой компании более 230 млн рублей", - сообщили агентству в пресс-службе "МРСК Урала".

Там уточнили, что долговые обязательства возникли в период 2018-2019 годов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УВЗ, предприятие намерено решить вопрос в досудебном порядке.

"В настоящее время "ЧТЗ-Уралтрак" осуществляет мероприятия, которые направлены на урегулирование сложившейся ситуации и достижение внесудебного соглашения об условиях и сроках погашения образовавшейся задолженности", - отметил собеседник агентства.

ОАО "МРСК Урала" - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края.

ООО "ЧТЗ-Уралтрак" - промышленное объединение по производству и продаже колесной и гусеничной дорожно-строительной техники (бульдозеров, трубоукладчиков, фронтальных погрузчиков), запасных частей и прочей машиностроительной продукции.