Медведев: санкции не ослабили интерес иностранных инвесторов к России

21.10.19 13:08

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

21 октября. Interfax-Russia.ru - Санкции в отношении России не сказались на интересе иностранных инвесторов к ее рынку, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Ослабления интереса к России в целом не произошло. Напротив, даже после введения всяких разных санкций объем инвестиций по линии КСИИ продолжал расти", - сказал Медведев в понедельник на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ.

Он рассказал, что за последние пять лет объем инвестиций увеличился примерно на 50%. По словам премьера, на сегодняшний день общий объем капиталовложений компаний, которые входят в КСИ, составляет около $180 млрд.

В то же время председатель правительства отметил, что с момента создания КСИИ некоторые инвесторы все же ушли с российского рынка "в силу своих причин".

При этом Медведев подчеркнул, что Консультативный совет по иностранным инвестициям является уникальной площадкой, когда руководители крупных компаний могут напрямую общаться с руководством правительства, потому что российская экономика еще не на той стадии развития, чтобы правительство было сторонним наблюдателем.

"Сегодня особенное заседание КСИИ. У нас юбилей - 25 лет. За это время удалось создать очень хорошую площадку, даже уникальную в чем-то", - сказал премьер-министр.

"Я начал думать - где подобный совет существует, где бы присутствовали первые лица правительства и напрямую общались с руководителями крупнейших компаний. Наверное, нигде", - поделился он своими наблюдениями.

"Уж не знаю хороший это признак для нашей экономики или не очень, может быть, лучше, когда правительство вообще ни во что не погружается. Но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов", - заявил Медведев.