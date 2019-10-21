Жители Тюменской области смогут совершить путешествие во времена освоения Сибири

21.10.19 13:18

Изображение с сайта Департамента культуры Тюменской области

21 октября. Interfax-Russia.ru - Презентация виртуального тура, посвященного истории освоения Сибири, состоится 3 ноября в музеях Тюменской области, сообщает в понедельник региональный департамент культуры.

Презентация VR-тура "Дальняя Государева вотчина", приуроченная к проведению в регионе всероссийской акции "Ночь искусств", пройдет в музейном комплексе им. Словцова в Тюмени, в музее "Дворец наместника" в Тобольске и в музее "Торговые ряды" в Ялуторовске.

С помощью специальных очков посетители смогут совершить виртуальное путешествие по Сибири, которое охватывает период с XVII века и до начала прошлого столетия.

VR-тур разработан в рамках нацпроекта "Культура".