Сахалин примет Кубок мира-2020 по горным лыжам для спортсменов с ПОДА и слепых

21.10.19 13:36

© РИА Новости. Нина Зотина

21 октября. Interfax-Russia.ru - Кубок мира по горным лыжам для спортсменов с ПОДА и слепых 2020 года пройдет в феврале на Сахалине, заявил журналистам первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Только что закончился инспекционный визит представителей Международного паралимпийского комитета на Сахалин, они приняли окончательное решение о проведении там в феврале Кубка мира по горным лыжам для спортсменов с ПОДА и слепых. Мы готовимся", - сказал он.

Рожков сообщил о заключении соглашения с Международной спортивной федерацией ампутантов и колясочников (IWAS) на проведение Всемирных игр 2021 года в Нижнем Новгороде.

"Решение принято по Играм 2021 году в Нижнем Новгорода, где состоялось подписание соглашения с президентом IWAS", - отметил он.