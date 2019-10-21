Замглавы Минэнерго РФ: "Черноморнефтегаз" остановил падение добычи газа

21.10.19 13:49

© РИА Новости. Стрингер

21 октября. Interfax-Russia.ru - ГУП "Черноморнефтегаз" (ЧНГ, Симферополь, Крым) в текущем году остановило сокращение добычи природного газа, наметившееся в последние годы, сообщил замминистра энергетики России Андрей Черезов журналистам в Симферополе в пятницу.

"Падение добычи мы наконец-то остановили. Оно было связано с тем, что с любыми скважинами нужно определенные проводить мероприятия, ремонтировать. На это нужны были средства, сейчас эта работа поставлена в плановом режиме, поэтому идет улучшение состояния газотранспортной системы и, в том числе, добычи газа", - сказал Черезов.

Замминистра уточнил "Интерфаксу", что ранее "Черноморнефтегаз" добывал 1,9 млрд кубометров газа в год. "С 2014 до 2017 года произошло снижение до 1,6 млрд (кубометров - ИФ), потом было снижение где-то (до - ИФ) 1,5 млрд - прошлый год. Мы стабилизировались на этой цифре", - отметил Черезов.

"Любую скважину нужно ремонтировать, она закоксовывается, меловые отложения появляются, за счет этого снижается пропускная способность и отдача газовых пластов, поэтому нужно новое бурение, чтобы отдача начала работать. Коллеги из "Черноморнефтегаза" сейчас этим занимаются, есть программа, которая согласовывается", - сказал замглавы Минэнерго "Интерфаксу".

Кроме того, он сообщил журналистам, что "впервые за всю историю" ЧНГ закачал 1,4 млрд кубометров газа в Глебовское подземное хранилище газа в Крыму. "Закачали, потому что восстановили все компрессорные станции, провели обследование Глебовского ПХГ", - сказал Черезов.

Как сообщалось, ранее в октябре министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия будет развивать добычу газа на шельфе Крыма.

"Мы будем развивать добычу, будем со стороны министерства энергетики оказывать этому необходимую поддержку", - говорил Новак. По его словам, для этого разработана программа долгосрочного развития "Черноморнефтегаза".

Глава Крыма Сергей Аксенов впоследствии спрогнозировал рост добычи газа "Черноморнефтегазом".

"В рамках программы перспективного развития ГУП "Черноморнефтегаз" планируется довести годовой объем добычи газа в 2025 году до 1,7 млрд кубометров, в 2035 году - до 2 млрд кубометров. Для наращивания добычи углеводородов необходимо продолжать геологоразведочные работы на новых объектах. Это может дать прирост запасов голубого топлива в объеме не менее 100 млрд кубометров на ближайшие 5-7 лет", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Крым ежегодно потребляет порядка 2,5 млрд кубометров газа. Он получает топливо, в том числе, по газопроводу с материковой части РФ.

ГУП "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений. Компания на 100% подконтрольна министерству топлива и энергетики Крыма.