По техническим причинам: сбой с запуском одной из ракет произошел в ходе учений "Гром-2019"
  
Смыло волной: 15 человек погибли и более 40 пострадали во время ЧП на красноярской артели
   
До полного запрета: Роспотребнадзор предлагает сократить производство пластиковых пакетов
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
21.10.19 13:49

Замглавы Минэнерго РФ: "Черноморнефтегаз" остановил падение добычи газа

© РИА Новости. Стрингер
21 октября. Interfax-Russia.ru - ГУП "Черноморнефтегаз" (ЧНГ, Симферополь, Крым) в текущем году остановило сокращение добычи природного газа, наметившееся в последние годы, сообщил замминистра энергетики России Андрей Черезов журналистам в Симферополе в пятницу.

"Падение добычи мы наконец-то остановили. Оно было связано с тем, что с любыми скважинами нужно определенные проводить мероприятия, ремонтировать. На это нужны были средства, сейчас эта работа поставлена в плановом режиме, поэтому идет улучшение состояния газотранспортной системы и, в том числе, добычи газа", - сказал Черезов.

Замминистра уточнил "Интерфаксу", что ранее "Черноморнефтегаз" добывал 1,9 млрд кубометров газа в год. "С 2014 до 2017 года произошло снижение до 1,6 млрд (кубометров - ИФ), потом было снижение где-то (до - ИФ) 1,5 млрд - прошлый год. Мы стабилизировались на этой цифре", - отметил Черезов.

"Любую скважину нужно ремонтировать, она закоксовывается, меловые отложения появляются, за счет этого снижается пропускная способность и отдача газовых пластов, поэтому нужно новое бурение, чтобы отдача начала работать. Коллеги из "Черноморнефтегаза" сейчас этим занимаются, есть программа, которая согласовывается", - сказал замглавы Минэнерго "Интерфаксу".

Кроме того, он сообщил журналистам, что "впервые за всю историю" ЧНГ закачал 1,4 млрд кубометров газа в Глебовское подземное хранилище газа в Крыму. "Закачали, потому что восстановили все компрессорные станции, провели обследование Глебовского ПХГ", - сказал Черезов.

Как сообщалось, ранее в октябре министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия будет развивать добычу газа на шельфе Крыма.

"Мы будем развивать добычу, будем со стороны министерства энергетики оказывать этому необходимую поддержку", - говорил Новак. По его словам, для этого разработана программа долгосрочного развития "Черноморнефтегаза".

Глава Крыма Сергей Аксенов впоследствии спрогнозировал рост добычи газа "Черноморнефтегазом".

"В рамках программы перспективного развития ГУП "Черноморнефтегаз" планируется довести годовой объем добычи газа в 2025 году до 1,7 млрд кубометров, в 2035 году - до 2 млрд кубометров. Для наращивания добычи углеводородов необходимо продолжать геологоразведочные работы на новых объектах. Это может дать прирост запасов голубого топлива в объеме не менее 100 млрд кубометров на ближайшие 5-7 лет", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Крым ежегодно потребляет порядка 2,5 млрд кубометров газа. Он получает топливо, в том числе, по газопроводу с материковой части РФ.

ГУП "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений. Компания на 100% подконтрольна министерству топлива и энергетики Крыма.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.10.19 14:43
Сразу 10 новых храмов строят на востоке Москвы
.
  21.10.19 14:35
Собянин: производство бумажных упаковок приходит на смену пластику в Москве
.
  21.10.19 11:31
Капремонт павильона "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ закончат в ноябре
.
  21.10.19 10:25
Оформление станции метро "Коммунарка" в Москве выполнят в стиле биотек
.
  21.10.19 08:32
Географический диктант пройдет в Москве 27 октября
.
  20.10.19 13:13
Температура воздуха в Москве на следующей неделе будет близка к летней
.
  19.10.19 10:24
"Аэрофлот" оштрафован почти на 300 тыс. рублей за летние задержки багажа в Шереметьево
.
  18.10.19 16:41
Кусочек дальневосточной тайги появится в центре Москвы на время "Дней Дальнего Востока"
.
  18.10.19 15:10
Мосгорсуд оставил без изменений срок наказания экс-главе Коми Гайзеру
.
  18.10.19 12:13
Начальники полиции и угрозыска района Дорогомилово задержаны за коррупцию


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket