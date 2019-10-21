Мобильные ГТЭС могут получить статус федерального резерва мощности

21.10.19 13:55

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

21 октября. Interfax-Russia.ru - Мобильные газотурбинные электростанции (МГТЭС) могут получить статус федерального резерва мощности, сообщил заместитель министра энергетики России Андрей Черезов журналистам в Симферополе в пятницу.

"Бессрочный статус вынужденной генерации мы им не сможем дать. 2022 год является последним годом (временной - ИФ) вынужденной генерации. Потребуются специальные решения на федеральном уровне, либо это определение МГТЭС как федеральный резерв мощности, что, скорее всего, будет так", - сказал Черезов.

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что МГТЭС могут получить новый для энергорынка статус федерального мобильного резерва мощности. Это означает, что они будут бессрочно получать повышенный вынужденный тариф. По данным издания, вопрос рассматривался на заседании правкомиссии по электроэнергетике у вице-премьера РФ Дмитрия Козака 24 сентября. Тот поручил подготовить соответствующую нормативную базу, говорили источники газеты. В ФСК ситуацию не комментировали.

Черезов в пятницу уточнил "Интерфаксу", что при простое 18 станций обходятся в год в 1,5-1,6 млрд рублей. "Если машины где-то используются, эта сумма не платится, она уменьшается пропорционально, то есть, если две машины используются - то минус (суммы на - ИФ) две машины", - сказал замминистра.

Восемнадцать МГТЭС, которые находятся в Крыму со времен "блэкаута", останутся здесь в 2019 и 2020 годах.

"2020 год все машины остаются в режиме вынужденной генерации для поддержания надежности республики Крым. Любая новая станция, которая строится, имеет режим наработки и режим отказа (имеются в виду две ПГУ-ТЭС, введенные в Крыму в 2019 году - ИФ). Чтобы избежать резких толчков, связанных с какими-то поломками, с выходом из строя оборудования, у нас 405 МВт (18 МГТЭС могут выработать столько - ИФ) в этом и в 2020 году пока останется на территории Крыма", - сказал Черезов журналистам.

Место дальнейшей работы эти мобильных станций определяется. Возможно, часть или все перебросят из Крыма в другие регионы РФ.

"Мы все-таки рассматриваем варианты размещения этих МГТЭС для работы в иных регионах Российской Федерации, у нас есть наработки и предложения, где их можно еще частично разместить, чтобы снизить нагрузку на дотацию содержания этих машин", - сказал Черезов, не уточнив детали.

Компания "Мобильные ГТЭС" эксплуатируют 19 МГТЭС общей мощностью 427,5 МВт: 18 находятся на территории Крымского полуострова, они были перемещены туда в 2014-2017 годах из разных регионов России, 19-ю станцию производства PW Power Systems, Inc. (США) компания купила в 2017 году и в феврале 2018 года запустила в Новороссийске (Краснодарский край).

МГТЭС используются в качестве резервного источника дополнительной мощности и запускаются всего за 7 минут. Оборудование устанавливается на передвижные автомобильные платформы, а сами платформы - на площадки с готовой инфраструктурой.

АО "Мобильные ГТЭС" создано в 2006 году, с июля 2008 года является 100%-ным дочерним обществом ПАО "ФСК ЕЭС".