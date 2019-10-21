Владимирская область будет развивать музейное пространство для привлечения туристов

21.10.19 14:04

© РИА Новости. Алексей Куденко

21 октября. Interfax-Russia.ru - Власти Владимирской области планируют увеличить туристический поток за счет развития музейного пространства региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.

"Мы хотим, чтобы приезд туристов к нам в регион не ограничивался только Суздалем. Для гостей открыты Гороховец, Муром, Гусь-Хрустальный, Александров и другие города, которые сейчас активно развивают туристический сектор. Например, в Киржаче действуют два интереснейших частных музея, в Коврове создается муниципальный музей города воинской славы. Администрация поддерживает музейное дело, и мы всегда открыты для предложений по его развитию", - сказал губернатор Владимир Сипягин на совещании, посвященном проведению празднования 1000-летия основания Суздаля, которое будет проходить в 2024 году.

Губернатор отметил, что интерес к музеям региона ежегодно растет.

"Музейная аудитория на протяжении последних пяти лет превышает 1,5 млн посетителей. Показатель по увеличению количества посещений, который установлен национальным проектом "Культура", по итогам 9 месяцев текущего года перевыполнен на 20%. Музеи привлекли почти 1,4 млн человек. В следующем году на развитие музейного дела планируется направить 136 млн рублей", - добавил он.