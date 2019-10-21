Режим ЧС объявлен на территории района Ставрополья, где выявили очаг АЧС

21.10.19 14:11

© РИА Новости. Максим Богодвид

21 октября. Interfax-Russia.ru - Власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории Труновского района Ставрополья, где выявлен очаг африканской чумы свиней, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" начальник управления ветеринарии Ставропольского края Александр Трегубов.

"Режим ЧС введен на территории Труновского района, где возник очаг АЧС. Это сделано в целях недопущения распространения африканской чумы свиней", - сказал Трегубов.

Он отметил, что на территориях эпизоотического очага - на фермах СПК "Колхоз "Терновский" уничтожены все свиньи. "Сейчас в очаге начнут чистку и дезинфекцию помещений", - пояснил Трегубов.

Кроме того, все мясо свиней уничтожено в ООО "Юг Роскошной промышленности" (Новоалександровский городской округ Ставропольского края), куда свиней из СПК "Терновский" успели завезти на убой.

По словам начальника управления, в настоящее время уничтожают животных в первой угрожаемой зоне, а также в личных подсобных хозяйствах.

На границах с Труновском районом выставлены пять охранно-ветеринарных постов.

"Ситуация стабильная. Работы ведем в плановом режиме", - добавил Трегубов.

17 октября в Ставропольском крае был зафиксирован падеж свиней из-за АЧС на ферме СПК "Терновское" в селе Труновском. Управление ветеринарии края подтвердило, что на территории сельхозпредприятия действительно обнаружен очаг АЧС.

Власти Ставропольского края ввели карантин на территории Труновского района, соответствующее постановление в четверг подписал глава региона Владимир Владимиров.

В субботу пресс-служба прокуратуры Кубани сообщила, что 19 октября вирус АЧС был обнаружен в пробах готовой мясной продукции, производства ООО "Юг Роскошной Промышленности" на территории Тихорецкого района, куда продукция была завезена из Ставропольского края. Вся зараженная продукция на территории района изъята из оборота, очаг вируса локализован, выполняются все необходимые мероприятия.