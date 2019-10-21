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21.10.19 14:35

Собянин: производство бумажных упаковок приходит на смену пластику в Москве

© РИА Новости. Григорий Сысоев
21 октября. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в понедельник новую линию по производству гофрокартонной продукции на заводе компании Smurfit Kappa в столичном районе Царицыно, которая была введена в эксплуатацию в сентябре 2019 года, отметив большую роль предприятия в улучшении экологической обстановки города.

"Московская промышленность продолжает модернизироваться, обновляться, появляются новые технологии, оборудование, фабрики. Я благодарен компании, которая зашла на одно из старейших промышленных предприятий Москвы. И сегодня промышленной революцией является новая линия автоматизации производства. Для Москвы это очень важно: производство гофрокартона, бумажных упаковок приходит на смену пластику и имеет большое значение для экономики и экологии города", - сказал он.

Собянин отметил, что инвестиционный проект был реализован, в том числе, благодаря городским налоговым льготам и льготному займу, предоставленному в рамках московской программы поддержки реального сектора. Так, в 2017 году правительство Москвы присвоило заводу статус промышленного комплекса, что дало ему право на получение льгот по налогу на прибыль (15,5% вместо 20%), недвижимое имущество (снижение на 50%) и землю (снижение в 5 раз).

Как пояснили в пресс-службе столичной мэрии, компания Smurfit Kappa была образована в 2005 году за счет слияния ирландской компании Jefferson Smurfit Group (основана в 1934 г.) и нидерландской компании Kappa Packaging (основана в 1974 г.).

Сегодня Smurfit Kappa является лидером на мировом рынке бумажной упаковки и европейском рынке упаковки из гофрокартона. В компании работают свыше 45 тыс. человек на 370 предприятиях в 35 странах мира. По итогам 2017 года оборот компании составил 8,6 млрд. долларов США.

В августе 2017 года компания приобрела московское предприятие по производству гофрокартона и гофротары - ОАО "Производственно-экспериментальная фабрика "Союз" (основано в 1925 г.). Завод производит различные виды упаковки, в том числе картонные короба, диски-основания для пиццы и тортов, бумажные пакеты, лотки для свежих продуктов, гофрированную бумагу, конверты, упаковку для жидких продуктов, напольные и настольные картонные стенды для размещения рекламной продукции и информационных материалов. Это предприятие полного цикла производства - от бумаги и картона до упаковки и переработки.

Являясь единственным в Москве предприятием по производству гофрокартона полного цикла, завод занимает 7% российского рынка гофрокартонной упаковки. Более 65% продукции завода потребляется в Москве. Среди основных клиентов - промышленные предприятия "Вимм-Билль-Данн", "Царицыно", "Дымов", "Ударница", "Кока-Кола".

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