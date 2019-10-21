Сразу 10 новых храмов строят на востоке Москвы

21.10.19 14:43

© РИА Новости. Илья Питалев

21 октября. Interfax-Russia.ru - В Восточном административном округе Москвы одновременно возводятся 10 православных церквей, сообщил журналистам депутат Госдумы, куратор "программы-200" Владимир Ресин.

Помимо этого, добавил он, семь храмовых комплексов на востоке столицы уже сданы.

"Храм в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших" на шоссе Энтузиастов строится на сложном участке. Все буквально напичкано коммуникациями, которые так или иначе приходилось обходить. Приходу и строителям пришлось договариваться с метрополитеном об условиях на проведение геологических изысканий в его охранной зоне", - рассказал Ресин.

Проект храмового комплекса создан в неорусском стиле. Мотивы восходят к северным образцам храмовой архитектуры XIV-XVI веков. Это одноглавый храм с шатровой звонницей. Он размещается вдоль шоссе, отделяя парк и прихрамовую территорию от дорог и эстакады, что, по словам Ресина, позволяет сохранить площадь основных насаждений и в дальнейшем ее увеличить.