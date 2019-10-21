Белгородский губернатор: арест главы района нанес властям региона репутационный ущерб

21.10.19 14:54

© РИА Новости. Сергей Гунеев

21 октября. Interfax-Russia.ru - Белгородские власти рассчитывают на объективное расследование дела о взятке, по подозрению в получении которой арестован глава одного из районов области, говорится в официальном комментарии губернатора Белгородской области Евгения Савченко на сайте регионального правительства.

"Независимо от итогов расследования и будущего приговора суда, хочу отметить, что исполнительной власти области нанесен серьезный репутационный ущерб. Поэтому обращаюсь ко всему белгородскому сообществу управленцев - соблазн легких денег велик, однако нужно помнить всегда, что у дерева коррупции гнилые корни безнравственности и горькие плоды трагедии. В погоне за наживой легко навсегда потерять самое ценное - честное имя и благополучную судьбу. Призываю всех никогда об этом не забывать", - цитирует губернатора пресс-служба администрации области.

По его словам, "реакция на случившееся должна быть однозначной - абсолютная чистоплотность, открытость и прозрачность наших действий со всеми субъектами хозяйственно-экономической деятельности и их руководителями", - говорится в комментарии.

Басманный суд Москвы арестовал задержанного 17 октября главу Белгородского района Белгородской области Анатолия Попкова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере).

По сообщениям местных СМИ, Попкова подозревают в получении 6 млн 10 тыс. рублей от представителя строительной компании.

Он возглавляет администрацию района с декабря 2017 года, ранее в течение 15 лет руководил региональным Фондом поддержки ИЖС.