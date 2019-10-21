Мастер участка красноярской артели арестован по делу о гибели людей при прорыве дамб

21.10.19 15:01

Фото Сергея Достовалова

21 октября. Interfax-Russia.ru - Железнодорожный районный суд Красноярска вынес решение об аресте мастера горного участка золотодобывающей артели ООО "Сисим" Евгения Александрова, подозреваемого по уголовному делу о гибели людей при прорыве дамб на красноярской артели, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить. (...) Избрать Александрову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 18 декабря", - сказала судья Марина Попцова.

Он отметила, что подозреваемый не признает вину.

В понедельник Железнодорожный районный суд Красноярска избирает меру пресечения гендиректору ООО "Сисим", а также начальнику и мастеру горного участка, работающим в компании. Суд уже арестовал на два месяца начальника участка Андрея Еганова.

19 октября около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов на золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.

По данным МЧС, 15 человек погибли, пятеро пропали без вести. По информации Минздрава края, 27 человек обратились за помощью медиков, а холдинг "Сибзолото" сообщает о 44 пострадавших.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), задержаны директор золотодобывающего ООО "Сисим" (компания-собственник артели), начальник и мастер горного участка этой же организации, в офисе компании прошли обыски.

Следствие установило, что дамбы были "возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи".