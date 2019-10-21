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21.10.19 15:11

Калужская область к 10 ноября завершит ремонт дорог по нацпроекту

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
21 октября. Interfax-Russia.ru - Все ремонтных работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) в Калужской области в этом году должны завершиться к 10 ноября, сообщает пресс-служба калужского правительства.

Такую дату на заседании регионального кабмина в понедельник озвучил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. В настоящее время они продолжаются в основном только в Калуге, где показатель готовности составляет 95%. Министр дорожного хозяйства Ольга Иванова пообещала до конца текущей недели закончить ремонт Грабцевского шоссе, обустройство съездов и примыканий.

Артамонов подчеркнул, что опыт Калуги по проведению ремонта дорог с предварительной заменой инженерных сетей может послужить хорошим примером для всех муниципальных образований, так как этого не делалось на протяжении нескольких десятков лет.

Также в Калужской области в рамках реализации БКАД закупается оборудование для оказания помощи пострадавшим в ДТП. По входящему в него региональному проекту "Безопасность дорожного движения" в Калужскую областную клиническую больницу поставлены три автомобиля скорой медицинской помощи класса "С". Стоимость закупки составила 12,3 млн рублей.

В наркологический диспансер области поставлен анализатор массовых концентраций алкоголя (этанола) в крови, моче и слюне на базе хроматографа газового малогабаритного стационарного стоимостью 715 тыс. рублей, заключен контракт на поставку газового хромато-масс-спектрометра на 8,76 млн рублей.

Калужская область стала участником БКАД с 2019 года. За шесть лет, к 2025 году, на ремонт и капитальный ремонт 800 км дорог из федерального бюджета регион получит 3,3 млрд рублей.

Главная цель проекта - довести долю соответствующих нормативам дорог регионального значения до 52%, а местных и городских - до 85%. Это при том, что на сегодняшний день этот показатель в Калужской области в среднем составляет 33%.

Для этого была создана Калужская агломерация с ядром - городом Калугой, а также основными территориями-спутниками (Малоярославецкий, Бабынинский, Перемышльский, Ферзиковский районы и город Обнинск).

Основной упор в ремонте дорог в ближайшие два года будет сделан на Калугу. В первую очередь из-за того, что он готовится к празднованию 650-летия, поэтому и получит примерно 80% из планируемого бюджета нацпроекта. С учетом софинансирования из регионального и местных бюджетов в 2019 году должно быть освоено 600 млн рублей и столько же - в 2020 г.

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