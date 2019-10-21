Международный терминал в аэропорту Горно-Алтайска может появиться к 2023г

21.10.19 15:25

© РИА Новости. Александр Кряжев

21 октября. Interfax-Russia.ru - Международный терминал в аэропорту Горно-Алтайска (принадлежит АФК "Система" и Сбербанку) может появиться к 2023 году, проект оценивается более чем в 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор аэропорта Сергей Круглов.

"Мы ожидаем, что до конца года будет подписано постановление правительства РФ об открытии (международного - ИФ) пункта пропуска в аэропорту Горно-Алтайска. Если в этом году мы получим такой документ, то в конце 2022 года вполне может состояться первый международный рейс. И к этому времени уже будет построен терминал", - отметил руководитель аэропорта.

В первую очередь планируется открытие рейсов в города Китая и Казахстана. Круглов объясняет это двумя причинами. Во-первых, "китайцы - очень азартные люди, а в нескольких километрах от Горно-Алтайска действует игорная зона "Сибирская монета". Во-вторых, население Кош-Агачского района Республики Алтай на 50% состоит из этнических казахов, которые поддерживают родственные и дружеские связи с жителями Казахстана, но в настоящее время им приходится в течение двух суток ехать на автотранспорте, чтобы навестить друг друга.

Помимо аэровокзала для приема пассажиров международных линий необходимо также подготовить дополнительные рулежные дорожки, перрон, места для стоянки воздушных судов, отметил собеседник.

При этом в 2021 году подойдет время капремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Горно-Алтайске. Поэтому руководитель аэропорта надеется, что работы по созданию инфраструктуры для международного авиасообщения и обновление ВПП будут идти одновременно.

Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что провел переговоры с АФК "Система" и Сбербанком, и "они готовы построить международный терминал".

Круглов также сообщил агентству, что пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска по итогам 2019 года может увеличиться на 55% к уровню прошлого года.

"Такого роста нет ни у одного аэропорта РФ. По итогам 9 месяцев мы обслужили 78,54 тыс. пассажиров, что на 46,7% превышает уровень того же периода прошлого года. По итогам года рост составит 55%, но не исключаем, что и больше - тогда мы перейдем в категорию аэропортов с годовым пассажиропотоком от 100 тыс. человек", - сказал гендиректор аэропорта.

В 2018 году услугами аэропорта воспользовались 62,1 тыс. человек.

Рост пассажиропотока обеспечен развитием туризма в Горном Алтае, а также увеличением числа рейсов в Горно-Алтайск.

"В прошлом году в зимний период выполнялось два рейса в неделю, в этом году их пять: помимо того, что авиакомпания "Сибирь" увеличила частоту до трех рейсов в неделю, еще и авиакомпания "Победа" сохранила полеты в зимний период", - отметил собеседник "Интерфакса".

Как сообщалось, в 2010 году АО "Сибмост" приобрело аэропорт Горно-Алтайска, который в последние 20 лет не функционировал, и приступило к его реконструкции. В объект было вложено 1 млрд рублей. В декабре 2011 года аэропорт возобновил деятельность, прямое сообщение с Москвой впервые в истории региона открыто в мае 2012 года.