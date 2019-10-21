Обнаружены тела убитых в 2012 году депутата Сидоровой и членов ее семьи

21.10.19 15:46

© РИА Новости. Евгений Одиноков

21 октября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела убитой в 2012 году депутата заксобрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой, а также ее мужа, сына и сестры, к смерти которых могли быть причастны члены преступной группы, возглавляемой "криминальным авторитетом" "Шишканом".

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно со следователями СК РФ в Раменском районе Подмосковья найдены тела четверых убитых граждан. Имеются основания полагать, что это похищенные и убитые в 2012 году депутат законодательного собрания Раменского района, а также ее муж, сын и сестра", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Правоохранительными органами было установлено, что к совершению данного противоправного деяния могут быть причастны "участники преступного сообщества, возглавляемого лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии (уголовная кличка Шишкан)". Предполагаемым мотивом преступления, добавила Волк, могли быть разногласия между членами банды и потерпевшей, связанные с ее бизнесом.

В свою очередь официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что тела погибших извлечены, у двух из них в области головы обнаружены пули. "По изъятым человеческим останкам и пулям назначены все необходимые экспертные исследования, в том числе направленные на установление причин смерти людей", - заявила Петренко.

"Детальное расследование этого и других преступлений, к которым причастны соучастники, продолжается. Под стражей остаются 9 фигурантов уголовного дела: Олег Медведев, Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас, Михаил Коровин. Следователи СК России выясняют роль каждого соучастника, а также проверяется их причастность к другим возможным эпизодам преступной деятельности", - добавила представитель СК.

Ранее сообщалось о задержании восьмерых подозреваемых по делу о похищении и убийстве в 2012 году Сидоровой и членов ее семьи. Задержанным инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 и 4 ст. 210 УК РФ (преступное сообщество) и ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), а также ряде иных тяжких и особо тяжких преступных деяний.

Депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова в феврале 2012 года пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой. Приехавший за ней водитель обнаружил возле дома следы крови и вызвал полицейских.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Похищение человека".