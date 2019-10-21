ВИЧ-инфицированный житель Удмуртии получил 3 года колонии за укус полицейского

21.10.19 15:53

© РИА Новости. Александр Пирагис

21 октября. Interfax-Russia.ru - Суд в удмуртском Воткинске признал местного жителя виновным в применении насилия в отношении полицейского, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в понедельник.

Как сообщается, инцидент произошел в январе. Находившемуся в состоянии алкогольного опьянения мужчине сделал замечание полицейский. После этого тот укусил стража порядка в кисть правой руки. При этом, подчеркивается в сообщении, мужчина знал о том, что у него ВИЧ-инфекция, и "своим поступком поставил полицейского в опасность заражения".

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 122 УК РФ (заведомое поставление другого в опасность заражения ВИЧ-инфекцией).

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.