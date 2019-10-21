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21.10.19 16:01
Следствие просит арестовать подозреваемого в поджоге дома в Ростове Великом на два месяца
Подозреваемый Александр Комаров в суде утверждал, что лично не знаком с жителями дома и отрицал свою вину.
Судья Кировского районного суда Оксана Груздева удалилась для вынесения постановления.
Пожар в жилом доме на улице Ленинская в Ростове Великом случился рано утром в субботу. Погибли семь человек, в том числе, пятеро детей. Пострадали три человека.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3, ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Утром в воскресенье Следственный комитет России сообщил, что задержан подозреваемый в убийстве семи человек. Дело переквалифицировали на пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).
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