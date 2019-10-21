Следствие просит арестовать подозреваемого в поджоге дома в Ростове Великом на два месяца

21.10.19 16:01

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

21 октября. Interfax-Russia.ru - Следственные органы Следственного комитета ходатайствуют в суде об аресте подозреваемого в поджоге дома в Ростове Великом Ярославской области до 19 декабря, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Подозреваемый Александр Комаров в суде утверждал, что лично не знаком с жителями дома и отрицал свою вину.

Судья Кировского районного суда Оксана Груздева удалилась для вынесения постановления.

Пожар в жилом доме на улице Ленинская в Ростове Великом случился рано утром в субботу. Погибли семь человек, в том числе, пятеро детей. Пострадали три человека.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3, ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Утром в воскресенье Следственный комитет России сообщил, что задержан подозреваемый в убийстве семи человек. Дело переквалифицировали на пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).