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Смыло волной: 15 человек погибли и более 40 пострадали во время ЧП на красноярской артели
   
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21.10.19 16:22

Гендиректор артели "Сисим" арестован по делу о гибели людей при прорыве дамбы

Фото Сергея Достовалова
21 октября. Interfax-Russia.ru - Железнодорожный районный суд Красноярска удовлетворил ходатайство следствия об аресте генерального директора компании-собственника красноярской золотодобывающей артели ООО "Сисим" Максима Ковалькова по делу о гибели людей при прорыве дамбы, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала Железнодорожного районного суда Красноярска.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить (...) Избрать Ковалькову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца - до 18 декабря", - сказала судья Марина Попцова.

Ранее Ковальков в суде попросил не лишать его свободы на период следствия по делу о гибели людей при прорыве дамбы.

"Я хотел бы остаться на свободе в связи с тем, что сейчас необходимо производить выплаты и компенсации родным и близким погибших, которые компания уже начала осуществлять. Я занимаюсь этим предприятием, без моего участия деятельность его парализована", - сказал Ковальков в Железнодорожном районном суде Красноярска, где в понедельник рассматривается вопрос о мере пресечения в его отношении.

Ковальков в суде также заявил, что показания мастера горного участка Евгения Александрова о том, что якобы он давал указания строить общежития в конкретном месте - в зоне возможного затопления - не соответствуют действительности.

"Про общежития - это ложь, все хозяйственные вопросы я доверял ему (Александрову - ИФ), в том числе вопросы постройки общежитий. Почему он так сказал, я не могу сказать", - пояснил Ковальков.

В понедельник Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца начальника участка Андрея Еганова и мастера горного участка Евгения Александрова.

19 октября около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов на золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.

По данным МЧС, 15 человек погибли, пятеро пропали без вести. По информации Минздрава края, 27 человек обратились за помощью медиков, а холдинг "Сибзолото" сообщает о 44 пострадавших.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), задержаны директор золотодобывающего ООО "Сисим" (компания-собственник артели), начальник и мастер горного участка этой же организации, в офисе компании прошли обыски.

Следствие установило, что дамбы были "возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи".

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