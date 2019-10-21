Грузовик протаранил детсад в Ханты-Мансийске, пострадавших нет

21.10.19 16:13

© РИА Новости. Вадим Жернов

21 октября. Interfax-Russia.ru - Грузовик с отказавшими тормозами въехал в здание детского сада "Елочка" в Ханты-Мансийске в понедельник, никто не пострадал, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе УМВД по ХМАО.

"По предварительной информации, грузовик из-за отказа тормозов снес забор детского сада и врезался в его здание. Никто из детей не пострадал", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время полицейские работают на месте происшествия.