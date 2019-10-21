Дело возбудили по факту гибели одного рабочего и травмирования второго на шахте в Воркуте

21.10.19 16:32

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

21 октября. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с вагонеткой на шахте "Комсомольская" АО "Воркутауголь" (входит в ресурсный дивизион ПАО "Северсталь"), унесшего жизнь рабочего.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СКР, по итогам проверки возбуждено дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека" (ч.2 ст.217 УК РФ).

"По уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление конкретных лиц, допустивших нарушения требований промышленной безопасности, действия которых привели к тяжким последствиям", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, 6 сентября этого года на шахте "Комсомольская" АО "Воркутауголь" при погрузке шлака вагонеткой придавило двух рабочих, один скончался в больнице, второй получил тяжкий вред здоровью. Пострадавшие являлись сотрудниками подрядной организации ООО "Мартит". Следователи организовали проверку. На работе шахты инцидент не сказался.

АО "Воркутауголь" входит в "Северсталь ресурс" и является одним из крупнейших предприятий угольной промышленности России.

ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,02%. В свободном обращении находится 21,15%, 1,47% приходится на казначейские акции.