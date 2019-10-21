На саммит Россия-Африка в Сочи прибудут главы государств и правительств 43 африканских стран

21.10.19 16:36

© РИА Новости. Сергей Гунеев

21 октября. Interfax-Russia.ru - Рекордное количество глав африканских государств примут участие в саммите Россия-Африка в Сочи 23-24 октября, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

"Этот саммит действительно имеет масштабный, я бы сказал, грандиозный характер. На саммит приедут главы государств и правительств 43 африканских стран", - сказал он журналистам на брифинге в преддверии этого мероприятия.

"Невиданное число - 43 - думаю, что это рекорд", - добавил Ушаков.

Сопредседателями саммита станут президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдельфаттах ас-Сиси.

Ушаков подчеркнул, что египетская сторона очень помогла России в организации этого саммита, который для Москвы является первым мероприятием такого рода.

Он заметил, что еще 11 государств будут представлены на уровне вице-президентов, глав МИД или послов.

По словам Ушакова, на саммит также приглашены и руководители ведущих региональных организаций, таких, как Африканский союз, Сообщество развития юга Африки, Экономическое сообщество западноафриканских государств, Восточноафриканское сообщество, Экономическое сообщество государств Центральной Африки, Союз Арабского Магриба, Сахельская пятерка, и Африканский экспортно-импортный банк.

Помощник главы российского государства напомнил, что с инициативой проведения такого саммита Путин выступил в ходе своего визита в ЮАР в июле 2018 года.

Говоря о программе саммита, Ушаков рассказал, что 23 октября начнется с двусторонней встречи Путина и ас-Сиси, после чего два президента выступят на экономическом форуме Россия-Африка.

"Приглашены 10 тыс. представителей. Представлены практически все сектора экономики, промышленности. Это и геологоразведка, и полезные ископаемые, и сельское хозяйство, финансы, страхование, телекоммуникации, культура, туристический и гостиничный бизнес, высокие технологии, фармацевтика, и так далее", - сказал помощник президента.

Он обратил внимание на представительный характер российской делегации, отметив, что в нее войдет руководство всех экономических ведомств и представители крупнейших российских компаний, которые уже работают или собираются начать работу в Африке.

По словам Ушакова, в рамках форума запланировано проведение более чем 30 деловых сессий, в ходе которых будут предметно рассмотрены перспективы развития экономических связей между Африкой и Россией.

"Участники форума обсудят сотрудничество в области атомных технологий, совместные проекты в нефтегазовой отрасли и газовой сфере, взаимодействие российских и африканских банков. Африканские бизнесмены подробнее узнают о создаваемой в рамках Экономической зоны Суэцкого канала и Египта Российской промышленной зоны. Речь идет о крупной производственной площадке, где российские компании, на сегодняшний день это более 20 предприятий, смогут локализовать свои промышленные мощности и наладить тесную кооперацию с африканскими партнерами", - сказал Ушаков.

"Как я сказал, Путин и ас-Сиси откроют пленарное заседание. На пленарном заседании на сцене также будут присутствовать министры (экономического развития Максим) Орешкин и (природных ресурсов и экологии Дмитрий) Кобылкин, а также ряд представителей крупного бизнеса", - заметил Ушаков.

По его словам, модератором пленарного заседания форума выступит директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

Как сказал Ушаков, в ходе выступления Путин даст оценку нынешнему состоянию отношений между Россией и Африкой в политической и экономической сфере, а также выскажет ряд предложений по дальнейшему укреплению торгово-инвестиционных связей и кооперации в таких сферах, как энергетика, геология, строительство инфраструктуры, организация сельского хозяйства, здравоохранение, и другие. Путин расскажет и о поддержке, которую Россия постоянно оказывает странам Африки, особенно в области подготовки национальных кадров, что является "традиционным коньком" для российской стороны.

"По итогам форума ожидается подписание большого пакета межправительственных и межведомственных документов, меморандумов, различных контрактов между конкретными фирмами", - заметил Ушаков.

В тот же день президенты России и Египта проведут рабочий завтрак с участием руководителей ведущих региональных организаций Африки.

"Ключевая тема этого рабочего завтрака - обсудить перспективы сотрудничества этих крупнейших региональных организаций с нашим Евразийским экономическим союзом. С этой идеей выступил наш ЕврАзЭС, и на ланче выступит Тигран Саркисян (глава Евразийской экономической комиссии - ИФ), который расскажет о деятельности ЕврАзЭС и выскажет соображения и планы по укреплению взаимодействия с африканскими региональными объединениями и конкретными странами", - сказал в связи с этим помощник президента.

Вечером того же дня состоится церемония официальной встречи Путина с руководством африканских государств, и состоится прием в честь участников саммита.

Как рассказал Ушаков, 24 октября состоится непосредственно саммит Россия-Африка, который будет состоять из двух пленарных заседаний.

"Имеется в виду, что мы предоставим слово каждому руководителю африканских делегаций, то есть все будут иметь возможность выступить", - сказал Ушаков, заметив, что по регламенту предполагается отводить на каждое выступление по пять минут.

"С учетом того, что Путин просто физически не может со всеми встретиться, но мы очень хотим, чтобы каждый приехавший представитель африканских стран выступил на этом форуме и хотя бы кратко изложил свою позицию относительно сотрудничества с Россией", - продолжил он.

Говоря о темах выступления Путина на саммите, помощник президента рассказал, что он "обозначит конкретные шаги по углублению сотрудничества в политике, безопасности, противодействию терроризму, разрешению региональных конфликтов, затронет и экономическую составляющую".

Особое внимание Путин уделит возрастающей роли Африки в системе международных отношений, добавил Ушаков.

"По итогам саммита будет принята декларация, в которой имеется в виду зафиксировать согласованные подходы по вопросам дальнейшего развития российско-африканского сотрудничества, углубления взаимодействия на международной арене, и так далее. Декларация не подписная. Она согласована", - сказал Ушаков.

По его словам, также планируется подписать и несколько совместных документов, в частности, меморандум о взаимопонимании между РФ и Африканским союзом об основах взаимоотношений и сотрудничестве, а также меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономическом комиссией и комиссией Африканского союза.

"Мы договоримся о том, чтобы проводить саммиты Россия-Африка раз в три года, а в период между ними будут проходить ежегодные политические консультации министров иностранных дел России и трех стран Африки - действующего, предыдущего и будущего председателей Африканского союза", - сказал Ушаков.