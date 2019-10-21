Начальник участка золотодобывающей артели признал вину и раскаялся в гибели рабочих в результате прорыва дамб в Сибири

21.10.19 16:41

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

21 октября. Interfax-Russia.ru - Один из обвиняемых в гибели рабочих золотодобывающей артели полностью признал вину и попросил о сделке с правосудием, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Допрошенный в качестве подозреваемого начальник участка полностью признал вину, раскаялся в содеянном и выразил желание заключить досудебное соглашение со следствием", - говорится в сообщении следственного ведомства.

В то же время, по данным СК, "директор и горный мастер золотодобывающей артели вину в инкриминируемом преступлении не признают".

Имен обвиняемых в СК не назвали.

Железнодорожный районный суд Красноярска ранее в понедельник удовлетворил ходатайство следствия об аресте гендиректора компании-собственника красноярской золотодобывающей артели ООО "Сисим" Максима Ковалькова по делу о гибели людей при прорыве дамбы. Ковальков, когда его выводили из зала суда, выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее в понедельник тот же Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца начальника участка Андрея Еганова и мастера горного участка Евгения Александрова.

Рано утром 19 октября в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов на золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.

В результате 15 человек погибли, пятеро пропали без вести. По информации Минздрава края, 27 человек обратились за помощью медиков, а холдинг "Сибзолото" сообщает о 44 пострадавших.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), в рамках которого были задержаны трое фигурантов.

Следствие установило, что дамбы были "возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи".