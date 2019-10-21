Президент назначил главой СПЧ Фадеева вместо Федотова

21.10.19 17:02

© РИА Новости. Владимир Трефилов

21 октября. Interfax-Russia.ru - Владимир Путин назначил председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, соответствующий указ опубликован на сайте Совета.

Другим указом, который также опубликован на сайте, президент освободил с этой должности Михаила Федотова. "Освободить Федотова Михаила Александровича от должности советника президента РФ и уволить его с федеральной государственной гражданской службы в связи с достижением им возраста 70 лет", - говорится в документе.

Михаил Федотов в 1972 году окончил юридический факультет МГУ, доктор юридических наук, профессор. На госслужбу пришел в 1990 году. В 1990 по 1992 год был заместителем министра печати и массовых коммуникаций РФ, с декабря 1992 года по август 1993 года возглавлял это ведомство. В 1993-1998 гг. работал постоянным представителем РФ при ЮНЕСКО, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

С мая 1998 года - секретарь Союза журналистов России и сопредседатель Общественной коллегии по жалобам на прессу. С 2010 года возглавляет Совет при президенте РФ по правам человека.

Валерий Фадеев с 1998 по 2017 годы был главным редактором журнала "Эксперт", совладельцем и гендиректором одноименного медиахолдинга. С 2014 по 2018 гг. вёл программы на Первом канале, в том числе, итоговые воскресные выпуски программы "Время". Член Высшего совета, сокоординатор либеральной платформы политической партии "Единая Россия", член центрального штаба Общероссийского народного фронта. С 19 июня 2017 года является председателем Общественной палаты РФ.