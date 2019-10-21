Суд арестовал подозреваемого в поджоге дома в Ярославской области

21.10.19 17:05

© РИА Новости. Алексей Филиппов

21 октября. Interfax-Russia.ru - Кировский районный суд Ярославля в понедельник удовлетворил ходатайство следствия об аресте Александра Комарова, подозреваемого по делу о гибели людей при пожаре в доме в Ростове Великом (Ярославская область), передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, (...) избрать Комарову меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 декабря", - сказала судья Оксана Груздева.

Комаров в ходе заседания утверждал, что лично не знаком с жителями дома, и отрицал свою вину.

Пожар в жилом доме на улице Ленинская в Ростове Великом случился рано утром в субботу. Погибли семь человек, в том числе пятеро детей. Пострадали три человека.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.3, ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), после задержания подозреваемого дело было переквалифицировано на пп."а", "е" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).