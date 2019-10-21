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21.10.19 17:40

Некрополь XVII-XVIII веков нашли в центре Архангельска

© РИА Новости. Алексей Даничев
21 октября. Interfax-Russia.ru - Археологи нашли несколько захоронений XVII-XVIII веков в Петровском сквере Архангельска. Как сообщает пресс-служба администрации города в понедельник, находка была сделана в ходе работ на участке, где планируется строительство реплики беседки писателя Александра Грина.

"На месте раскопок можно увидеть следы разрушения деревянной церкви после пожара 1636 года, затем видны следы каменной церкви, которая была построена позже на этом месте. После слоя пожара начинается слой некрополя. Это XVII-XVIII века. Мы обнаружили могилу женщины, в ногах которой ребенок, а на груди кот", - цитирует пресс-служба научного сотрудника института археологии РАН Владимира Зейфера.

Он отметил, что останки отправят в Москву на изучение, после чего вернут обратно для перезахоронения.

В пресс-службе отметили, что археологи также обнаружили остатки монастырского погреба, нательные крестики, брошки, курительные трубки и фундамент беседки Грина, в которой писатель любил отдыхать в период Архангельской ссылки. Место раскопок будет засыпано, сверху над четырьмя опорами будет залит новый фундамент. Установить реплику беседки планируется в 2020 году.

Проект благоустройства Петровского сквера был разработан в 2017 году. Тогда цена контракта составляла 120 млн рублей. В настоящее время археологические работы завершены. Специалисты приступили к работам по благоустройству, которые планируют завершить до конца октября.

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