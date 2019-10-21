Морщакова вышла из СПЧ

21.10.19 21:18

© РИА Новости. Андрей Стенин

21 октября. Interfax-Russia.ru - Руководитель комиссии Совета по правам человека при президенте РФ по гражданскому участию в правовой реформе Тамара Морщакова, судья Конституционного суда РФ в отставке сообщила, что вышла из СПЧ.

"Я уже вышла из совета. Четкой процедуры выхода нет: человек не хочет работать в совете, он из него выходит. Его никто не должен отпускать, никто не может задерживать. Он ничего не должен обосновывать", - сказала Морщакова "Интерфаксу" в понедельник.

"Я больше не хочу работать в СПЧ. Место свободно. Поскольку непонятно, кого теперь уведомлять, указ (о смене руководителя СПЧ) вышел сегодняшним числом, я написала о своем выходе в общую рассылку", - сказала она.

По ее словам, "недавно в средствах массовой информации промелькнуло, что Федотова (теперь уже бывший глава СПЧ Михаил Федотов) меняют на другого человека".

"В совете об этом никто не был уведомлен. Не со стороны Федотова. Он и сам, должно быть, также мало знал, как мы. Это один из моментов (выхода Морщаковой из СПЧ). Члены совета обсуждали это и сочли, что такое отношение к ним не является знаком какого бы то ни было минимального уважения", - отметила Морщакова.

Она напомнила, что члены совета - кто-то был переутвержден, кто-то вновь назначен указом президента после последних выборов. "Они были назначены при председателе Михаиле Федотове. Они соглашались быть или не быть (членами совета) на этих условиях", - сказала Морщакова.

Покинувшая совет Морщакова считает также неубедительными мотивы, что отставка "связана с его юбилеем (достижением им предельного возраста нахождения на госслужбе - ИФ)".

"Они (эти мотивы) неправдивы, поскольку для этих должностей не установлен 70-летний предел. Для них установлено другое правило... могут работать до окончания легислатуры (период деятельности выборного должностного лица, срок его полномочий)", - сказала Морщакова.

Президент РФ Владимир Путин ранее назначил председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте Совета. Другим указом президент освободил с этой должности Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.

При этом из состава СПЧ были исключены Евгений Бобров, Павел Чиков, Илья Шаблинский и Екатерина Шульман.

В состав СПЧ включен исполнительный директор "России сегодня" Кирилл Вышинский и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Также в состав Совета включен президент автономной некоммерческой организации "Центр прикладных исследований и программ" Александр Точенов. Ответственный секретарь Совета Ирина Киркора назначена заместителем председателя Совета (по согласованию).

Правозащитники выразили мнение, что после этого работа СПЧ прежней не будет. Сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщев назвал изменения в составе совета "разгромом". Замдиректора по Европе и Центральной Азии "Human Rights Watch" Татьяна Локшина сказала "Интерфаксу", что другим членам и экспертам совета предстоит решить, оставаться ли работать в СПЧ "под руководством Фадеева, известного своей лояльностью Кремлю, или, возможно, кто-то подаст в отставку".