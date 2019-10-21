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21.10.19 22:49

В Кремле назвали изменения в СПЧ "обычной ротацией"

© РИА Новости. Илья Питалев
21 октября. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что исключение четырех человек из Совета по правам человека, указ о котором подписал Владимир Путин, это обычная ротация.

Радиостанция "Говорит Москва" цитирует слова пресс-секретарь президента, заявившего, что "это обычная ротация".

Ранее президент РФ своим указом исключил из СПЧ бывшего главу Совета Михаила Федотова, руководителя правозащитной организации "Восход" Евгения Боброва, главу ассоциации правозащитных организаций "Агора" Павла Чикова, главу комиссии СПЧ по избирательным правам Илью Шаблинского и члена СПЧ Екатерину Шульман.

Другим указом главой СПЧ был назначен секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. Также в его состав вошли исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, омбудсмен в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, глава Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.

Позже стало известно, что руководитель комиссии СПЧ по гражданскому участию в правовой реформе, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова также вышла из СПЧ, пояснив, что больше не хочет работать в Совете.

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