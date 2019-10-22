Авиакомпания "Глобус" оштрафована за 44-часовую задержку рейса

22.10.19 06:13

© РИА Новости. Максим Блинов

22 октября. Interfax-Russia.ru - Мировой судья 1-го судебного участка судебного района города Обь в Новосибирской области оштрафовал на 50 тыс. рублей авиакомпанию "Глобус" за длительную задержку рейса, сообщает во вторник Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.14.1.2 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией - ИФ), ООО "Глобус" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Основанием для возбуждения административного производства явились события августа 2019 года, когда пассажиры рейса Тиват (Черногория) - Москва ожидали вылета 44 часа 15 минут из-за несвоевременного предоставления авиакомпанией резервного воздушного судна.