Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 3,5 км

22.10.19 06:20

© РИА Новости. Евгений Нескромный

22 октября. Interfax-Russia.ru - Столб пепла на высоту до 3,5 км над уровнем моря выбросил во вторник днем вулкан Шивелуч, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

Отмечается, что пепловый шлейф протянулся на 78 км к юго-востоку от вулкана.

KVERT установил для этого вулкана оранжевый цветовой код опасности для авиации.