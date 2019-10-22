Более 200 жилых домов и соцобъектов остались без тепла и горячей воды в Хабаровске

22.10.19 06:25

© РИА Новости. Виталий Аньков

22 октября. Interfax-Russia.ru - Ремонтные бригады устраняют аварию на теплосетях в Хабаровске, в результате которой без тепла и горячего водоснабжения остались более 200 многоквартирных жилых домов, четыре детских сада и 19 школ в центральном и индустриальном районе Хабаровска, сообщили во вторник агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе АО "ГДК" ("Дальневосточная генерирующая компания").

"Порыв тепловых сетей по ул.Ким-Ю-Чена был обнаружен рано утром 22 октября. С 6:00 (23:00 мск) местного времени начались ремонтные работы. Аварию планируется устранить в течение дня", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в помещениях пока сохраняется комфортная температура 20-21 градус тепла.

В свою очередь, по данным синоптиков, днем в Хабаровске воздух прогреется до 14 градусов тепла.