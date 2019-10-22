ТОР на Дальнем Востоке могут привлечь новых инвесторов из Республики Корея

22.10.19 06:29

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

22 октября. Interfax-Russia.ru - Рост товарооборота Республики Корея с регионами российского Дальнего Востока и режим территории опережающего развития (ТОР) могут стать стимулом по привлечению новых корейских инвесторов, сообщил генеральный консул Республики Корея во Владивостоке О Сунг Хван.

"Надеюсь, что в ближайшем будущем появятся и новые компании из Республики Корея, которые придут работать на территории опережающего развития Дальнего Востока", - сообщил О Сунг Хван, слова которого цитирует во вторник пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

Он отметил, что генконсульство Республики Корея во Владивостоке будет способствовать сотрудничеству между странами.

"Мы приложим максимальные усилия для развития российско-корейского двустороннего сотрудничества и достижения в 2020 году поставленной главами двух государств цели - увеличения объема торгового оборота до 30 млрд долларов и гуманитарного обмена до миллиона человек", - добавил генконсул.

По данным дипмиссии, в первой половине текущего года Республики Корея вышла на первое место по товарообороту с Дальним Востоком России среди стран мирового сообщества. Совокупность этих тенденций создает благоприятные условия для привлечения южнокорейских инвестиций.

О Сунг Хван впервые после начала работы во Владивостоке побывал в ТОР "Надеждинская". В должность он вступил три месяца назад. Генконсул посетил строительную площадку резидента "Арника". Открытие первого предприятия предприятия этого инвестпроекта состоится в 2020 году. Резидент сотрудничает с китайской компанией и в дальнейшем планирует взаимодействие с инвесторами из Республики Корея.

Генконсул отметил, что этот проект может стать хорошим примером успешной работы в ТОР для корейских компаний.

"Нам нужные такие маяки для привлечения инвесторов, их принятия решения начать работу в России, в Приморском крае, в ТОР", - отметил О Сунг Хван.