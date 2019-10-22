Новосибирский "Сибавтобан" выплатил задолженность по зарплате на 84 млн рублей после вмешательства прокуратуры

22.10.19 07:20

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

22 октября. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Октябрьского района Новосибирска выявила в ООО "Сибавтобан" нарушения трудового законодательства, сообщает во вторник прокуратура региона.

"Установлено, что в организации перед 896 работниками с декабря 2018 года по март 2019 года образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму более 83,7 млн рублей. В результате принятых прокуратурой мер организация полностью выплатила трудовому коллективу задолженность по заработной плате, трудовые права работников восстановлены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководителю фирмы было внесено два представления об устранении нарушений трудового законодательства, выплате работникам заработной платы и денежной компенсации.

Также в отношении генерального директора общества и юридического лица возбуждены административные дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Кроме того, по материалам прокуратуры в отношении генерального директора организации возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).