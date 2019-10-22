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22.10.19 07:20
Новосибирский "Сибавтобан" выплатил задолженность по зарплате на 84 млн рублей после вмешательства прокуратуры
"Установлено, что в организации перед 896 работниками с декабря 2018 года по март 2019 года образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму более 83,7 млн рублей. В результате принятых прокуратурой мер организация полностью выплатила трудовому коллективу задолженность по заработной плате, трудовые права работников восстановлены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что руководителю фирмы было внесено два представления об устранении нарушений трудового законодательства, выплате работникам заработной платы и денежной компенсации.
Также в отношении генерального директора общества и юридического лица возбуждены административные дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).
Кроме того, по материалам прокуратуры в отношении генерального директора организации возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).
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