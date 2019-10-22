По техническим причинам: сбой с запуском одной из ракет произошел в ходе учений "Гром-2019"
  
Смыло волной: 15 человек погибли и более 40 пострадали во время ЧП на красноярской артели
   
Еще не конец: эксперты считают, что американцы вскоре вернутся в Сирию
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
22.10.19 08:21

Добровольные пенсионные накопления россиян будут застрахованы

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
22 октября. Interfax-Russia.ru - Национальный расчетный депозитарий (НРД) будет страховать негосударственные пенсионные накопления граждан России в размере до 1,4 млн рублей, сообщила газета "Известия".

"Национальный расчетный депозитарий планируют сделать оператором негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), для того чтобы он страховал добровольные накопления будущих пенсионеров в пределах 1,4 млн рублей", - говорится в публикации со ссылкой на председателя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По имеющимся у издания данным, государство планирует защитить как сами накопления, так и заработанный по ним инвестиционный доход.

НРД будет администрировать и контролировать денежные потоки в рамках гарантированного пенсионного продукта. Отдачу от этих "длинных" денег государство рассчитывает получить уже через два года - это необходимо, чтобы обеспечить рост ВВП на 3% в 2021-2022 годах, рассказал изданию участник совещания в министерстве экономического развития РФ, на котором это обсуждалось. В пресс-службе ведомства не ответили на вопрос газеты, так ли это.

Национальный расчетный депозитарий воздержался от комментариев, отметив, что сможет это делать только после принятия соответствующего закона, уточняет издание.

По словам вице-президента блока доверительного управления ВЭБ.РФ Александра Попова, которые приводит газета, "центральный оператор в НПО очень нужен".

"За 40 лет трудового стажа человек может сменить пять-шесть мест работы, и, если везде были пенсионные программы, софинансируемые работодателем, ему потом придется вспоминать, какой НПФ у него был много лет назад", - отметил Попов в беседе с изданием.

Он также сообщил, что центральный оператор будет знать всю историю пенсионных накоплений, независимо от того, сколько раз человек менял некоммерческий пенсионный фонд или работу, пишут "Известия".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.10.19 11:26
Каховская линия московского метро закрывается на реконструкцию
.
  22.10.19 11:25
Экскурсия в темноте пройдет в Московском планетарии в День темной материи
.
  22.10.19 09:21
Два человека погибли от ножевых ранений в новой Москве, еще четверо ранены
.
  21.10.19 14:43
Сразу 10 новых храмов строят на востоке Москвы
.
  21.10.19 14:35
Собянин: производство бумажных упаковок приходит на смену пластику в Москве
.
  21.10.19 11:31
Капремонт павильона "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ закончат в ноябре
.
  21.10.19 10:25
Оформление станции метро "Коммунарка" в Москве выполнят в стиле биотек
.
  21.10.19 08:32
Географический диктант пройдет в Москве 27 октября
.
  20.10.19 13:13
Температура воздуха в Москве на следующей неделе будет близка к летней
.
  19.10.19 10:24
"Аэрофлот" оштрафован почти на 300 тыс. рублей за летние задержки багажа в Шереметьево


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket