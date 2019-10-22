Пассажир, "заминировавший" самолет из-за опоздания на рейс, арестован в Бурятии

22.10.19 08:32

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

22 октября. Interfax-Russia.ru - Суд в Улан-Удэ (Бурятии) вынес решение о заключении под стражу жителя Подмосковья, обвиняемого в ложном сообщении о взрывчатке на борту самолета, сообщает пресс-центр Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры во вторник.

"21 октября 2019 года Советским районным судом с участием Бурятского транспортного прокурора мужчина заключен под стражу на срок предварительного следствия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в минувшую субботу пассажирский самолет, летевший из Улан-Удэ в Москву, экстренно сел в красноярском аэропорту из-за анонимного сообщения о заложенной на борту бомбе. На борту самолета находился 141 пассажир. Позднее по подозрению в лжеминировании был задержан житель Московской области, который, как выяснилось, опоздал на данный рейс.