Роструд проверяет артель старателей на месте прорыва дамб в Красноярском крае

22.10.19 08:37

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

22 октября. Interfax-Russia.ru - Специалисты Роструда выехали на место прорыва дамб в Курагинском районе Красноярского края для проверки условий труда в артели, где погибли люди, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" во вторник в пресс-службе государственной инспекции труда региона.

"Специалисты проводят проверку условий труда на предприятии, где произошло ЧП, они выехали на место происшествия сегодня утром, там проведут осмотр мест труда и проживания работников, изучат всю документацию, связанную с охраной труда. Результаты будут известные позже", - сказал собеседник агентства.

19 октября около 06:00 местного времени (02:00 мск) в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.

По данным МЧС, 15 человек погибли, пятеро пропали без вести. По информации Минздрава края, 27 человек обратились за помощью медиков, а холдинг "Сибзолото" сообщил о 44 пострадавших.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), задержаны и арестованы директор золотодобывающего ООО "Сисим" (компания-собственник артели) Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и мастер горного участка Евгений Александров из этой же организации, в офисе компании прошли обыски.

Следствие установило, что дамбы были "возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи".