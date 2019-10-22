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22.10.19 08:43

Раритетные документы, связанные с творчеством Направника, покажут в Петербурге

© РИА Новости. РИА Новости
22 октября. Interfax-Russia.ru - В Мультимедийном историческом парке "Россия - моя история" во вторник состоится вечер памяти композитора и дирижера Эдуарда Направника, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

В Петербурге хранится большое количество архивных материалов, связанных с жизнью и творчеством Направника, который в течение почти полувека занимал должность главного дирижера Мариинского театра. На вечере многие раритетные документы будут впервые представлены петербургской общественности.

"Зрители увидят иллюстрированный рассказ о жизненном пути уроженца Богемии Эдуарда Направника, от музыкально одаренного пражского сироты до триумфатора Мариинской сцены, получившего в России дворянский титул, все государственные награды, а главное - признание и любовь публики", - говорится в сообщении.

В вечере примут участие представители Мариинского театра - народная артистка РФ Гергиева, главный редактор газеты "Мариинский театр" Райскин, солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Будут показаны фрагменты оперы Направника "Дубровский", исполнение которой в концертном варианте состоялось 2 октября 2019 года на сцене Мариинского театра.

Российский институт истории искусств представит уникальные фотографии из архива Направника. Сотрудники Петербургского музея театрального и музыкального искусства расскажут о проходящей выставке "Властелин оркестра".

Также состоится телемост с Прагой, где 17 октября открылась выставка "Эдуард Направник" - совместный проект Чешского музея музыки и Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства.

Направник родился в Богемии в 1839 году, умер в Петрограде в 1916-м.

Вход на мероприятие свободный.

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