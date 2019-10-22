Тайник с японскими товарами весом 1,3 тонны обнаружен на судне в порту Корсаков

22.10.19 09:05

Фото с сайта Дальневосточного таможенного управления

22 октября. Interfax-Russia.ru - Тайник с 1,3 тонны товаров обнаружили сахалинские таможенники на судне, прибывшем из Японии в сахалинский порт Корсаков, сообщает пресс-служба Сахалинской таможни во вторник.

"В оборудованном тайнике пытались скрыть от таможенного контроля многочисленные японские товары - моторные масла в канистрах, продукты питания (кофе, сладости, шоколад), автомобильные и канцелярские принадлежности, вино, автомобильные шины. Общий вес партии составляет почти 1,3 тонны", - говорится в сообщении.

Тайник с товарами народного потребления обнаружен на судне "Кайво Мару" с российским экипажем на борту. Судно пришло из японского порта Отару.

Заведено административное дело по факту сокрытия товаров от таможенного контроля (ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ), а также по факту несоблюдения запретов и ограничений на ввоз бывших в употреблении автомобильных шин, которые запрещены к ввозу.

Товары изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств.

Пресс-служба также сообщает, что это не первое задержание крупной партии товара на судне "Кайво Мару". Аналогичный случай произошел в марте 2019 года. Тогда Сахалинская таможня возбудила административное дело по факту сокрытия 3 тонн товаров.