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22.10.19 09:05
Тайник с японскими товарами весом 1,3 тонны обнаружен на судне в порту Корсаков
"В оборудованном тайнике пытались скрыть от таможенного контроля многочисленные японские товары - моторные масла в канистрах, продукты питания (кофе, сладости, шоколад), автомобильные и канцелярские принадлежности, вино, автомобильные шины. Общий вес партии составляет почти 1,3 тонны", - говорится в сообщении.
Тайник с товарами народного потребления обнаружен на судне "Кайво Мару" с российским экипажем на борту. Судно пришло из японского порта Отару.
Заведено административное дело по факту сокрытия товаров от таможенного контроля (ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ), а также по факту несоблюдения запретов и ограничений на ввоз бывших в употреблении автомобильных шин, которые запрещены к ввозу.
Товары изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств.
Пресс-служба также сообщает, что это не первое задержание крупной партии товара на судне "Кайво Мару". Аналогичный случай произошел в марте 2019 года. Тогда Сахалинская таможня возбудила административное дело по факту сокрытия 3 тонн товаров.
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